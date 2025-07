Asher é salvo do ataque de roedores por Deus | O Rico e Lázaro

Nebuzaradã é nomeado rei da Babilônia por Beroso e faz todos os juramentos necessários enquanto Daniel ora para Deus. Com a oração do antigo governador e os pedidos de Asher, os ratos que antes o atacavam somem de repente. O Lázaro agradece a Deus, emocionado com a salvação. Enquanto isso, Nebuzaradã convida todos para celebrarem sua coroação e Nitócris, Nabonido e Aspenaz ficam apreensivos. O novo rei faz um pronunciamento e diz que a Babilônia continuará sendo poderosa e se tornará ainda maior.



