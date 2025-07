Asher fica com ciúmes de Joana com Zac | O Rico e Lázaro

No calabouço, Asher lembra de quando rendeu Nebuzaradã no palácio. Momentos depois, Joana chega acompanhada de Zac para visitá-lo e ele fica enciumado. Assim que o governador sai da cela, Asher e Joana começam a brigar. Ela diz que está cansada da falta de consideração do namorado e ele explica que está com medo e com ciúmes. Ele se desculpa pela situação e os dois trocam palavras de amor.



