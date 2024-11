Asher fica próximo da morte durante invasão da Babilônia a Judá | O Rico e Lázaro

Nebuzaradã lidera o exército babilônico e ordena o ataque à Judá. Zedequias observa as flechas incandescentes disparadas pelos inimigos em direção à Judá. Ravina manda todos se prepararem para fugirem e Asher se junta aos soldados hebreus. Zac se depara com diversos mortos no meio do caos e Asher quase é atingido por uma bola de fogo, mas consegue fugir.