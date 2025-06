Asher oferece o triplo do valor da dívida de Matias para casar com Joana | O Rico e Lázaro

A família de Joana a questiona sobre ela ter fugido do casamento com Zac, e Ravina interrompe, dizendo que Matias vai explicar. Ele começa a falar e confessa que perdeu tudo no jogo na Casa da Lua, inclusive a casa da família e pediu ajuda de Zac, com a condição de Joana casar com ele. No palácio, Zac aparece para conversar com Beroso e pede ajuda do sumo sacerdote para que Asher não consiga pagar a dívida de Matias. Ele, então, conversa com o Lobo de Judá e diz que a dívida não poderá ser paga por ele. Desesperado, Asher diz que paga o dobro, até o triplo da quantia, e Beroso acaba aceitando.



