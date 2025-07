Asher passa a se chamar Lázaro após se entregar a Deus | O Rico e Lázaro

Joana corre para se encontrar com Asher e, assim que ela entra em sua cela, os dois se abraçam emocionados. Ele anuncia à jovem que cansou de brigar com Deus e ela revela que já sabia, por isso foi correndo para vê-lo. O Lobo de Judá explica que Nebuzaradã colocou ratos na cela para que ele fosse atacado, mas assim que ele começou a orar, os roedores desapareceram. Joana fica emocionada com o relato e Asher anuncia que além de mudar de atitude, também mudará de nome. Ele pede para sua amada escolher e ela diz que ele vai se chamar Lázaro, que significa “aquele que foi ajudado por Deus”.



