Asher pede que Lior conte a Joana que ele está vivo | O Rico e Lázaro

Asher e Lior se reencontram e o escravo leva o amigo à Casa da Lua. Lá, Darice reconhece o Lobo de Judá e fica surpresa com a mudança que ele sofreu. Asher pergunta ao amigo sobre as últimas notícias e ele revela que Zac casou-se com Malca, enquanto Joana continua solteira. Asher fica contente ao descobrir que seu grande amor ainda pode ser seu. Ele pede que Lior conte a verdade a Joana para que eles finalmente possam se encontrar. Enquanto isso, Fassur troca carícias com uma prostituta, ao mesmo tempo em que planeja se casar com Elga.



