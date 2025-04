Asher pensa em revelar a Joana que está vivo | O Rico e Lázaro

Zac vai até a Casa da Lua após o fim do noivado com Joana e fica bêbado. Lá, ele se diverte com uma das dançarinas. No palácio, Edissa fica preocupada com seu relacionamento com Joaquim. Enquanto isso, no alojamento de escravos, Lior incentiva Asher a revelar que está vivo, já que Joana preferiu viver o resto da vida sozinha do que se casar com outro homem. Revoltado e alcoolizado, Zac chega em casa e briga com Nicolau, acertando um soco em Elga no meio da confusão. Ele corre cambaleando para o quarto e se lembra de Chaim.



