Asher planeja vingança e sugere comprar Lior para libertá-lo | O Rico e Lázaro

Asher vai até o palácio com Lior, onde se encontra com Beroso. Ele entrega presentes ao sumo sacerdote e à família real. Beroso fica chocado com a ascensão do Lobo de Judá, que revela interesse em comprar Lior. O escravo fica emocionado com a possibilidade de finalmente ser livre. O sacerdote diz que entrará em um acordo com Asher, quando Nebuzaradã aparece e é sínico com o ex-escravo.



