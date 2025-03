Asher reconhece Kassaia durante evento de inauguração da estátua de Marduk | O Rico e Lázaro

Beroso conversa com Nabucodonosor e sugere que ele faça um decreto obrigando todos a se curvarem diante da estátua de Marduk. O rei concorda, já que poderá ver quem ousa o contrariar. Mais tarde, o mensageiro chama Joaquim para a viagem até o Campo de Dura. O príncipe fica confuso, mas decide obedecer às ordens do rei. Dias depois, a comitiva do rei chega ao local e todos ficam maravilhados com a estátua de Marduk. Durante o evento, Asher acaba reconhecendo a voz de Kassaia e descobre que ela era a princesa misteriosa.



