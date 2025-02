Asher salva príncipe de Meroé e é prometido recompensa | O Rico e Lázaro

No alojamento de escravos, Larsa tenta se aproximar de Naomi com segundas intenções e fica furioso ao perceber a ausência da escrava. Enquanto isso, Asher e Lior escutam um pedido de socorro ao longe. Asher corre para ver o que está acontecendo e se depara com Aksumai, príncipe de Meroé. Ele avisa que foi picado por uma cobra e o escravo o ajuda. Assim que o príncipe começa a se sentir melhor, ele promete recompensá-lo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!