Asher sofre nas mãos de Larsa no canteiro de obras | O Rico e Lázaro

Asher chega no canteiro de obras da Babilônia como cativo e é comprado como escravo. Ele diz que Larsa está cometendo um grande erro e o homem o ameaça. Mesmo assim, o jovem continua respondendo o feitor de forma mal-educada. Larsa, então, se prepara para queimar o rosto de Asher com ferro quente. Sammu-Ramat observa o acontecimento e sugere que o feitor enterre o jovem na lama no lugar de cegá-lo.