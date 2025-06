Asher tenta descobrir os planos de Nebuzaradã | O Rico e Lázaro

Evil-Merodaque pede a opinião de Asher sobre o que pode mudar na condição dos escravos na Babilônia. O ex-escravo diz que tudo pode mudar e que o reino não sabe cuidar de seus trabalhadores. Nebuzaradã concorda com Asher e todos estranham a atitude do chefe da Guarda Real. Enquanto isso, Zac aparece na casa de Joana e diz que quer preservar a amizade deles, mas a jovem demonstra não estar contente. Ele implora para que ela o perdoe, mas Joana diz que a decisão precisa incluir Asher. No palácio, o Lázaro confronta Nebuzaradã, sabendo que sua atitude não foi com boas intenções.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!