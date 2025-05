Asher vê oportunidade de reencontrar Joana no evento de Nabucodonosor | O Rico e Lázaro

Zac conversa com Joana e ela pergunta o motivo dele estar obrigando-a a se casar com ele. Os dois discutem e ele pede para que ela se arrume para a cerimônia em homenagem a Nabucodonosor. Quando eles chegam no palácio, Lior os avista e corre para avisar Asher. Ele diz ao amigo que ele não pode comparecer ao evento por conta da presença dos dois. Asher fica irritado com a proibição e, para impedi-lo de ir à festa, Lior golpeia a cabeça dele. Na cerimônia, Zac apresenta sua noiva a Nebuzaradã e Sammu-Ramat. Momentos depois, Asher acorda e tenta se desamarrar. Ele finalmente consegue e corre para conseguir encontrar Joana.



