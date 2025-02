Asher volta para a Babilônia e flagra Joana com Zac | O Rico e Lázaro

A comitiva do rei retorna da caçada aos leões e o povo vibra pela sua presença. Zac fica tenso ao ver sua noiva observando o grupo de escravos recém-chegados da caçada e Asher sai correndo atrás da mulher amada ao vê-la passeando de barco com o jovem. Joel avisa aos guardas sobre a fuga do hebreu e eles conseguem alcançá-lo enquanto Zac tenta distrair Joana para que ela não consiga ver Asher.