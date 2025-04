Aspenaz comenta sobre Asher, e Joana fica ressentida | O Rico e Lázaro

Zac desabafa com Zelfa sobre sentir falta de Joana. Ele diz que manter o segredo de Asher é o melhor para a jovem, mesmo a mulher dizendo que isso a incomoda. No alojamento de escravos, Asher vê Lior machucado e pergunta o que aconteceu. O jovem, então, explica que foi açoitado por defender Naomi após ela derrubar um vaso. Em casa, Aspenaz fala sobre um escravo chamado Asher que trabalha no palácio e Joana não acredita que é seu grande amor.



