Aspenaz descobre que Labash-Marduk é filho de Hurzabum | O Rico e Lázaro

Lázaro e Joana ficam tensos com o que está por vir. Abednego logo entra na cela do prisioneiro e diz que a vida dele está em perigo. Eles o trocam de cela e a jovem se despede de seu amado, torcendo para que tudo dê certo. Enquanto isso, Aspenaz e Daniel planejam os próximos passos em relação a Labash-Marduk, acreditando que o menino seja filho de Nabucodonosor. Em seguida, Shag-Shag os encontra e explica que Labash-Marduk é filho de Hurzabum, que foi trocado pela criança morta de Sammu-Ramat no dia de seu nascimento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!