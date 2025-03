No capítulo desta quarta (12), Joana revela que ficou impressionada com a atitude de Zac ao defendê-la. No entanto, ela diz que isso não garante que um casamento dará certo. O Rico e Lázaro começa às 15h30, na RECORD.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!