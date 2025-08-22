Belsazar é castigado por Deus após utilizar peças sagradas de Judá | O Rico e Lázaro

Belsazar realiza seu Banquete de comemoração. Ele pede que Aspenaz pegue as peças de ouro sagrado de Judá. As raridades retiradas do templo sagrado dos hebreus são distribuídas entre os nobres e todos comemoram. Beroso atende os pedidos do soberano, mesmo hesitante com o que sua atitude pode causar. Momentos depois, Belsazar exige que um candelabro, que foi usado por Arão no passado, seja acendido. Rapidamente o fogo do objeto começa a tomar grandes proporções e começa a assustar. Uma intensa fumaça toma conta do local e, de repente, aparece uma mão que começa a escrever palavras misteriosas na parede. Todos se apavoram com o castigo de Deus.



