Belsazar é exilado da Babilônia por Nabucodonosor | O Rico e Lázaro

Na sala do trono, Nabucodonosor chama Nitócris e Nabonido e diz que Belsazar precisa ser punido pelos seus atos. A princesa tenta defender o filho, mas o soberano não quer escutar. Nabucodonosor comunica que, pela falta de respeito ao rei, o jovem é não é digno de fazer parte da corte babilônica e deve ser exilado do reino pelo tempo que o soberano estiver vivo. Enquanto isso, Joana e Asher passeiam pelos jardins e trocam palavras de amor. Logo depois, Nitócris precisa se despedir a força do filho, desolada.



