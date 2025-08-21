Belsazar ignora a aproximação dos persas à Babilônia | O Rico e Lázaro

Um soldado pede para que Belsazar cancele o Banquete real por conta da movimentação preocupante dos persas, se aproximando da Babilônia, mas ele se recusa. Nitócris insiste que a comemoração seja cancelada, mas mesmo assim o rei não a escuta. Em seus aposentos, a rainha desabafa com Aspenaz e diz que seu filho não o escuta. Ela pede a proteção de Marduk para os tempos sombrios que estão por vir.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!