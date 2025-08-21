Logo R7.com
O Rico e Lázaro

Belsazar ignora a aproximação dos persas à Babilônia | O Rico e Lázaro

O rei prefere priorizar o Banquete real ao povo do reino

O Rico e Lázaro|Do R7

Um soldado pede para que Belsazar cancele o Banquete real por conta da movimentação preocupante dos persas, se aproximando da Babilônia, mas ele se recusa. Nitócris insiste que a comemoração seja cancelada, mas mesmo assim o rei não a escuta. Em seus aposentos, a rainha desabafa com Aspenaz e diz que seu filho não o escuta. Ela pede a proteção de Marduk para os tempos sombrios que estão por vir.

