Belsazar mata Larsa na frente de todos | O Rico e Lázaro

Nitócris aprova a separação de Namnu e Rabe-Sáris. Belsazar entra nos aposentos da mãe e os dois conversam sobre como Nabonido não servir para ser rei da Babilônia. O príncipe aconselha a mãe a mandá-lo se afastar do trono e, relutante, ela acaba concordando. Assim que o soberano entra no quarto, os dois disfarçam e mentem sobre o que estavam conversando. Momentos depois, Larsa é julgado por abusar sexualmente de várias mulheres. Dana, Lia e Naomi depõem contra o suspeito e, quando todos menos esperam, Belsazar saca uma espada e mata o feitor.



