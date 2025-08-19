Belsazar ordena que Joana nade no rio Eufrates para provar sua inocência | O Rico e Lázaro

Zelfa confronta Fassur após a prisão de Joana, enquanto a jovem é levada ao palácio para ser julgada por Belsazar. Lázaro fica sabendo do ocorrido e corre para ajudar sua amada. Joana diz que as acusações são mentirosas e Beroso sugere que ela seja jogada no rio Eufrates para que todos saibam da verdade. Daniel intervém no julgamento e consegue fazer com que a jovem seja levada ao calabouço antes nadar no rio. Ela ora a Deus assim que é jogada na cela, pedindo ajuda.



