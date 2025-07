Belsazar promete tomar o trono da Babilônia | O Rico e Lázaro

Lior explica a Belsazar que Lia o enviou para protegê-lo e diz que o príncipe precisa se esconder. Ele pede para que o servo diga a Nitócris e Nabonido que ele sumirá no mundo e é melhor que ninguém saiba sua localização. Assim que Lior vai embora, Belsazar diz a Madai que Nebuzaradã deve esperar uma surpresa, caso ache que vai se livrar dele tão fácil, prometendo um dia tomar o trono da Babilônia. Enquanto isso, no palácio, Nitócris fala mal do soberano e Neusta a repreende, com medo de represálias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!