Beroso diz que a doença de Shala é um castigo dos deuses | O Rico e Lázaro

Beroso vai até a sala do trono após Evil-Merodaque dizer que os remédios que ele deu a Shala não fizeram efeito e ela continua doente. O sumo sacerdote, então, sugere que o soberano faça as pazes com o protetor da Babilônia, dando a entender que a princesa está doente como um castigo dos deuses. Enquanto isso, Shamiran diz a Amitis que é importante ouvir a opinião de outra pessoa sobre o estado de saúde de Shala. Lia visita a princesa e garante que a doença da menina não está relacionada a qualquer vingança do Deus dos hebreus.



