Beroso, Nitócris e Nabonido descobrem que Labash-Marduk é filho de Rabe-Sáris | O Rico e Lázaro

Todos consolam Dana após as palavras maldosas durante sua cerimônia de casamento com Absalom. Apesar do que aconteceu, Elga diz abençoar a união do filho com a jovem. No palácio, Namnu briga com Rabe-Sáris, repreendendo-o de suas atitudes, enquanto ele ressalta que a própria esposa não consegue lhe dar filhos. A jovem fica desacreditada das palavras do marido, que deixa escapar que já tem um filho e, por isso, o problema não é ele. Nitócris escuta toda a conversa e fica desconfiada. Momentos depois, Beroso descobre informações com Larsa e conta à princesa e Nabonido. Juntos, eles chegam a conclusão de que Sammu-Ramat e Rabe-Sáris são os pais de Labash-Marduk.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!