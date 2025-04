Comportamentos de Nabucodonosor começam a incomodar todos no palácio | O Rico e Lázaro

Nabucodonosor pede para Edissa preparar um banho para ele e a serva diz que Neusta precisa dela. O soberano ignora os afazeres da jovem e ordena que ela o obedeça. Evil-Merodaque conversa com Arioque sobre os atos recentes do pai, com desgosto. Enquanto isso, Edissa prepara o banho do soberano e fica assustada quando ele manda que ela esfregue suas costas, mas obedece às ordens. Logo em seguida, Amitis aparece e flagra a cena. Mesmo furiosa, a rainha mantém a postura e finge que está tudo bem.



