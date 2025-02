Daniel acorda de seu coma após ser salvo por um anjo do Senhor | O Rico e Lázaro

Nabucodonosor conversa com Amitis sobre estar desconfiado de Irom, com medo de uma rebelião entre os povos conquistados. Nitócris é bajulada por Nabonido e se lembra de que terá que dar atenção à comitiva de Tiro, mesmo contra sua vontade. Momentos depois, Daniel é salvo por um anjo do Senhor e acorda, deixando todos aliviados. O governador recebe a visita de Ezequiel e fica contente em estar bem.



