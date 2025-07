Daniel descobre que Zac vai ser o novo governador da Babilônia | O Rico e Lázaro

Zac avisa a família que ele agora é o novo governador da Babilônia e que Daniel foi substituído. Nas ruas e debilitado pela luta com Nebuzaradã, Arioque defende Benjamin. No palácio, Beroso dá os parabéns a Zac pelo novo cargo e o governador revela que tem planos para prejudicar Asher. Daniel descobre que o Rico vai tomar a posse no seu lugar e fica preocupado. Enquanto isso, Benjamin conta sobre seu passado em Jerusalém a Arioque, que acaba passando mal e desmaiando.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!