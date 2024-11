Daniel pede ajuda de Deus para decifrar o sonho de Nabucodonosor e logo se apresenta ao rei. O hebreu começa a descrever e interpretar o pesadelo que tanto atormentava o monarca, que fica impressionado com as habilidades do sábio. Emocionado, Nabucodonosor nomeia o hebreu como governador-geral da província da Babilônia e chefe de todos os governadores.