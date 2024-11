Daniel ganha chance para interpretar sonho de Nabucodonosor | O Rico e Lázaro

Após ter sido condenado à morte junto com os outros sábios, Daniel pede uma chance para conseguir decifrar o sonho de Nabucodonosor. Arioque repensa na execução dos estudiosos e concorda com o príncipe hebreu. Daniel, então, é levado até Nabucodonosor e conversa com ele. Ele pede ajuda à Deus e se prepara para interpretar o sonho do monarca.