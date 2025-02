Daniel leva Lia e Naomi para receberem cuidados no palácio | O Rico e Lázaro

Assim que Daniel recebe a notícia de onde Lia e Naomi estavam, ele corre para resgatá-las. Ao chegar no calabouço, o governador se depara com as duas escravas desfalecidas e chora, preocupado. Na Casa da Lua, Hurzabum comenta com Shag-Shag sobre a denúncia que fez a Daniel. Todos se apressam para conseguirem salvar as jovens e as levam para o palácio. Sammu-Ramat fica sabendo da situação e finge se preocupar com as escravas. Ela conta tudo para Amitis o que aconteceu e a rainha fica irritada.