Daniel pede que Lia fique no palácio após sua melhora | O Rico e Lázaro

Asher e Lior conversam no canteiro de obras e debatem sobre a vingança de Asher. Lior se irrita com a covardia do amigo e os dois escravos brigam. No palácio, Lia continua cuidando de Daniel até que ele faz um pedido inusitado: que ela continue com ele na Babilônia, mesmo após sua melhora. A jovem fica surpresa com o pedido, mas os dois são interrompidos por Aspenaz, que entra no quarto do governador. Enquanto isso, Rebeca e Hurzabum conversam, trocando flertes.



