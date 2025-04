Daniel salva Madai de ser executado por Nabucodonosor | O Rico e Lázaro

Amitis conta para Aspenaz que se preocupa que Nabucodonosor tenha os rompantes de fúria que tinha a tempos atrás. Os dois são interrompidos por Aliatis, que, desesperado, pede ajuda quando o rei condena Madai à morte. A rainha corre para a sala do trono e, na tentativa de decapitar o servo com a espada, Nabucodonosor acaba acertando a orelha de Madai. Todos ficam desesperados quando o rei tenta executá-lo novamente, mas Daniel aparece e o impede. Madai é finalmente solto, mesmo contra a vontade de Nabucodonosor.



