Daniel se casa com Lia em cerimônia nos jardins suspensos da Babilônia | O Rico e Lázaro

Todos ficam preocupados com Shamiran após sua queda, mas a princesa diz que está bem. Nabucodonosor é apresentado ao chegar no casamento dos hebreus e Amitis oferece seu assento ao lado do rei a Shamiran, que aceita com hesitação. A cerimônia se inicia e os três sábios e o governador trocam votos com suas amadas enquanto Rebeca canta ao som da flauta de Hurzabum. Daniel e Lia, Mesaque e Raquel, Sadraque e Dalila e Abednego e Naomi comemoram as uniões.



