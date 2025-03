Daniel se emociona com o poder de Deus ao descobrir do milagre de seus amigos | O Rico e Lázaro

Ao descobrir que Sadraque, Mesaque e Abednego sobreviveram ao fogo da formalha, Daniel chora, emocionado com o poder de Deus. Nabucodonosor se demonstra impressionado com a fé dos hebreus e o poder de seu Deus, deixando os sábios orgulhosos. Sammu-Ramat diz estar desconfiada de Kassaia por conta de seu comportamento na cerimônia de inauguração da estátua de Marduk. Desabafando com Amitis, a princesa revela que não se deitou com o escravo para tentar gerar filhos para Nebuzaradã.



