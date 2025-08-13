Daniel sonha e tem a visão das Quatro Bestas | O Rico e Lázaro
O sábio acorda assustado e conta à Lia o sonho que teve
Durante a noite, Daniel sonha e tem a visão das Quatro Bestas. O anjo explica ao sábio que os animais representam quatro reinos que se levantarão da terra. Ele acorda assustado e, de manhã, escreve sobre o sonho em um pergaminho. Lia estranha a ausência do marido e o encontra transtornado. Ele explica o que sonhou e que haverá muitas guerras e um tirano, que destruirá tudo. Daniel diz que espera que seus descendentes escutem a palavra de Deus para evitar uma tragédia.
