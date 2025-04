Daniel tenta se declarar para Lia novamente, mas fica nervoso | O Rico e Lázaro

Lior serve as pessoas na Casa da Lua junto com Lia. Quando a jovem se aproxima de uma mesa, o cliente fala gracinhas para ela e a puxa pelo braço. Nesta hora, Daniel chega no local e manda o homem soltá-la. O governador, então, diz que precisa conversar com a escrava e a leva para dar uma volta. Eles andam enquanto conversam e Lia o agradece pelo que ele fez por Naomi. Os passeiam de barco e Daniel procura se declarar, mas fica nervoso e não consegue novamente.



