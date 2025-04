Darice planeja atacar Shamiran para matar o bebê em seu ventre | O Rico e Lázaro

Sammu-Ramat se irrita com a indiferença de Nebuzaradã após o soldado chegar bêbado no quarto. Ela, então, encontra Rabe-Sáris alcoolizado nos corredores e o seduz. Ao chegar em seu quarto com o soldado, ela relembra Darice de seus afazeres e expulsa a serva dos aposentos, preparando uma poção para Rabe-Sáris. Enquanto isso, Darice aparece no quarto de Shamiran e disfarça suas verdadeiras intenções, se desculpando novamente com a princesa. Ela encara a faca que Shamiran cortava uma maçã, pensando em seus próximos atos.



