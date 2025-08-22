Dario se prepara para invadir a Babilônia com seu exército | O Rico e Lázaro

Daniel conta o que anotou de seu sonho, no qual a Babilônia era invadida. Ele se preocupa que o ataque está bem próximo de acontecer, mas o soberano continua ignorando os avisos. Enquanto Belsazar realiza seu Banquete real, aos arredores da Babilônia, Dario e alguns oficias observam a cidade. O general avisa que cortará a cabeça do rei antes que ele perceba o que está acontecendo. Daniel lê uma das profecias de Jeremias, enquanto todos lamentam serem governados por alguém tão inconsequente.



