No deserto, Ezequiel se depara com uma figura e a segue. Ele escuta a voz de Deus, que desce na Terra e o leva para uma visão do futuro, onde Judá está completamente destruída. Ele avisa que as infidelidades cometidas serão a ruína de Jerusalém e imagens do povo sofrendo com a miséria deixam o profeta abalado.