Disfarçado, Lázaro se joga no rio Eufrates para salvar a vida de Joana | O Rico e Lázaro

Chega o momento da condenação de Joana, e Fassur fica ansioso para ver a morte da jovem. Joana chega às margens do Eufrates com o rosto coberto por um capuz. Ela é jogada na água e Beroso e Fassur observam, vitoriosos. Zac chega, desesperado, e tenta salvar a jovem, mas é segurado pelos oficiais do palácio. Enquanto isso, Fassur é reconhecido por algumas camponesas, que o acusam de abuso. Elas o atacam brutalmente e o sacerdote é deixado para morrer. Momentos depois, a figura encapuzada revela ser Lázaro, que se jogou no rio no lugar de Joana para salvá-la. Ele volta para os braços de sua amada e os dois fogem junto com os sábios do palácio.



