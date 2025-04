Edissa conta a Joaquim que foi assediada por Nabucodonosor | O Rico e Lázaro

Evil-Merodaque conversa com Shamiran sobre estar preocupado com Nabucodonosor. Ele revela que conversou com Arioque e que o soldado confia nele para ser rei quando a hora chegar. Na Casa da Lua, Beroso conversa com Arioque e o soldado relembra do romance que teve com Shag-Shag. Enquanto isso, Hurzabum também relembra os momentos bons com sua mãe, sentindo falta dela apesar das brigas. No calabouço, Edissa conta para Joaquim sobre o assédio que sofreu nas mãos de Nabucodonosor. O príncipe fica furioso e parte para cima de Rabe-Sáris assim que o soldado entra na prisão.



