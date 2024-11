Eliaquim é assassinado pelos oficiais babilônicos | O Rico e Lázaro

Evil-Merodaque o avisa que Nabucodonosor mandou seus oficiais irem até Jerusalém. O rei recebe os babilônicos, irritado com sua presença. Arioque logo pede para ver Joaquim e Neusta e os dois se apresentam na sala do trono. Os oficiais babilônicos atacam os hebreus e Eliaquim, tentando proteger Neusta e Joaquim, é assassinado e admite que Jeremias estava certo. Os dois membros da família real são sequestrados durante o ataque e o corpo do rei é arrastado pelas ruas de Judá.