Evil-Merodaque confronta o pai sobre ordem de execução dos sábios | O Rico e Lázaro

Após descobrir os planos de seu pai de matar todos os sábios do reino, Evil-Merodaque conta para sua mãe, que logo reúne a família para conversar com o rei. Nabucodonosor se irrita com a atitude do príncipe, que o confronta, mas pede desculpas por ter ofendido o pai. Os filhos do monarca são retirados da sala do rei, que conversa com Amitis sobre seu sonho.