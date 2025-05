Evil-Merodaque descobre que Asher foi quem o salvou na caçada aos leões | O Rico e Lázaro

Beroso conversa com Zac no palácio, temendo que Joana case-se com Asher, mas o homem diz que o acordo deles ainda está de pé. Enquanto isso, Matias conversa com Joana e diz que Zac precisa pagar sua dívida, ou ela perderá a família que cuidou dela quando ela mais precisou. Enquanto isso, Neusta fica aflita pensando sobre Joaquim, e Edissa conta à rainha que o rei se recusou a libertar o príncipe. Na sala dos sábios, Evil-Merodaque conta a eles que foi Asher que o salvou da leoa, e não Nebuzaradã. Ele explica outras situações do passado, como quando viu Nebuzaradã traindo Kassaia com Sammu-Ramat.



