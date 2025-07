Evil-Merodaque ora ao Deus hebreu, e Lasha é curada | O Rico e Lázaro

Beroso diz a Evil-Merodaque que eles estão perdendo tempo em relação à saúde de Shala. Ele diz que o rei precisa escolher em quais mãos quer colocar a vida da filha: nas de Marduk, ou nas do Deus hebreu. O soberano pede para ficar sozinho enquanto Shamiran, Amitis e Lia oram pela princesa. Sozinho na sala do trono, Evil-Merodaque pede ajuda ao Deus dos hebreus. A sala se ilumina e Shala desperta do sono profundo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!