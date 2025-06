Evil-Merodaque pensa em renegar as divindades babilônicas | O Rico e Lázaro

Evil-Merodaque conversa com Shamiran enquanto eles comem e ele revela que teve dúvidas dentro do templo de Marduk. A jovem rainha fica confusa e, quando ele explica o que sentiu, ela pergunta se o seu amado quer renegar as divindades babilônicas. Shamiran avisa que, caso ele siga com essa decisão, todos se virariam contra ele. O rei concorda e diz que precisa conversar com Daniel. Ele vai até a sala dos sábios e fala com o governador sobre Deus. Daniel avisa sobre a destruição da Babilônia e o soberano fica impactado. Ele avisa que, caso continuem pecando, adorando outros deuses, tudo será destruído.



