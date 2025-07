Evil-Merodaque planeja decretar que a Babilônia cultue um só Deus | O Rico e Lázaro

Amitis entra no quarto de Nitócris e avisa que Shamiran e as filhas fugiram do palácio por uma passagem segura. Ela pergunta se a filha vai querer fugir junto, mas a princesa diz que prefere ficar para não se acovardar. A rainha explica os riscos de continuar no palácio, mas mesmo assim Nitócris diz que não vai fugir. Amitis diz que a ama e a princesa fica emocionada com a demonstração de afeto. O rei vai falar com Daniel e diz que fará um decreto falando que a Babilônia deve cultuar um só Deus. Ele diz que os sábios podem fugir se quiserem, mas eles também se negam.



