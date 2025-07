Evil-Merodaque retira estátuas pagãs de seu quarto e preocupa a família real | O Rico e Lázaro

Rabe-Sáris encontra Aspenaz nos corredores do palácio, retirando as estatuetas dos deuses babilônicos do quarto de Evil-Merodaque. Ele estranha a situação e vai falar com Beroso sobre isso. Enquanto isso, Joaquim fala com o rei sobre os planejamentos de seu casamento e deixa explícito que não quer abandonar o amigo, mesmo que sua esposa queira se mudar do palácio. Evil-Merodaque ordena que ele seja feliz e oferece uma pensão a ele até o fim de seus dias. Amitis fica preocupada ao saber que o filho desfez das imagens pagãs.



