Evil-Merodaque se torna rei da Babilônia na ausência de Nabucodonosor | O Rico e Lázaro

Hurzabum toca uma melodia em sua flauta para acalmar o rei, que dorme com a música. Enquanto isso, Amitis continua nervosa no palácio, sem saber o paradeiro de seu amado. Nabonido entra no quarto da rainha e sugere que Evil-Merodaque assuma o trono enquanto Nabucodonosor não aparece. Amitis, então, leva todos até a sala do trono e Beroso anuncia que o reino da Babilônia ficará sob regência de Evil-Merodaque. Nebuzaradã interrompe a cerimônia e avisa que Nabucodonosor foi encontrado, mas se tornou um animal.



